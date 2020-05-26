Экс-игрок «Ак Барса» Секач перейдет в «Авангард»

Нападающий ЦСКА Иржи Секач может перейти в омский «Авангард». Об этом сообщает издание Sport24 со ссылкой на собственные источники.

В прошедшем сезоне Секач сыграл 45 матчей в КХЛ и набрал 25 (12+13) очков.

Переход состоится только после расторжения контракта хоккеиста с московским клубом. По некоторым данным, чешский нападающий зарабатывал в ЦСКА 100 миллионов рублей за сезон.

Напомним, Секач является обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». За казанский клуб чешский хоккеист провел три сезона — с 2016 по 2019 годы. Всего за «Ак Барс» Секач сыграл 191 матч, в которых набрал 140 (63+77) очков.