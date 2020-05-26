Абудулганиев: «Предпринимателям не привыкать к испытаниям, они не раз проходили через кризисы»

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев поздравил с Днем российского предпринимателя. В этом году празднование пришлось на пандемию коронавируса.

«Российским предпринимателям не привыкать к испытаниям, они не раз проходили через кризисы. Но сегодняшняя ситуация беспрецедентна по своим последствиям для бизнеса. С самого первого дня мы рядом с вами и стараемся максимально помочь предпринимателям, попавшим в сложную ситуацию. И во многих случаях нам это удается», — приводит его слова пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Абдулганиев отметил, что сейчас все больше и больше компаний возобновляют работу, а власти РТ и РФ завершают разработку мер по восстановлению экономики.

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть все трудности и выйти из этого испытания более эффективными, мобильными, гибкими», — отметил он.

Напомним, что сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов обсудит с предпринимателями новые условия ведения бизнеса.