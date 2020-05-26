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Сегодня Рустам Минниханов обсудит с предпринимателями новые условия ведения бизнеса

05:52, 26.05.2020
Сегодня Рустам Минниханов обсудит с предпринимателями новые условия ведения бизнеса
Фото: kremlin.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в онлайн-форуме, посвященном ведению бизнеса в условиях пандемии коронавируса и постепенно снимаемых ограничений.

Форум «Бизнес-оттепель: как вести бизнес в новых условиях?» проводит Минэкономики РТ и республиканский Фонд поддержки предпринимательства.

Предполагается, что во время видеоконференции в Zoom бизнесмены и аналитики поделятся практической информацией о том, как зарабатывать деньги и выстраивать свое дело в условиях частичных ограничений, введенных из-за распространения COVID-19.

ОбществоВластьБизнес Татарстан
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