Сегодня Рустам Минниханов обсудит с предпринимателями новые условия ведения бизнеса
Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в онлайн-форуме, посвященном ведению бизнеса в условиях пандемии коронавируса и постепенно снимаемых ограничений.
Форум «Бизнес-оттепель: как вести бизнес в новых условиях?» проводит Минэкономики РТ и республиканский Фонд поддержки предпринимательства.
Предполагается, что во время видеоконференции в Zoom бизнесмены и аналитики поделятся практической информацией о том, как зарабатывать деньги и выстраивать свое дело в условиях частичных ограничений, введенных из-за распространения COVID-19.ОбществоВластьБизнес Татарстан
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