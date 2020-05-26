В Казани приставы закрыли магазин из-за несоблюдения масочного режима

Фото: пресс-служба судебных приставов

В Казани приставы закрыли продуктовый магазин в Ново-Савиновском районе за работу без масок и перчаток. Сейчас помещение опечатано.

Как сообщает служба судебных приставов, продавцы магазина работали без масок и перчаток. В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Суд постановил приостановить работу магазина на 5 суток. Есть после возобновления работы нарушения продолжатся, предпринимателю грозит уголовная ответственность.

Ранее приставы закрыли в Казани «Золотое яблоко». Организации запрещено торговать косметикой во время режима самоизоляции.

