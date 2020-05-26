Ижевская «Комос групп» рассчитывает скупить активы «Башмилка»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ряд инвесторов уже проявляет интерес к производственным площадям группы «Башмилк». Одним из самых активных является ижевский агрохолдинг «Комос групп».

«По нашей информации, они вели переговоры с «Россельхозбанком», — приводит «Коммерсантъ» слова источника в руководстве «Башмилка».

Как утверждает газета, общий размер требований кредиторов составляет около 1 млрд рублей. Активы группы же оцениваются в 3 млрд.

Сабинский молочный комбинат, входящий в группу уже попал под процедуру наблюдения. Арбитраж Башкирии рассматривает заявления о признании банкротом всех республиканских предприятий: ООО «Чекмагушевский молочный завод», АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», УК «Агрохолдинг Башмилк» и ООО «Милка».