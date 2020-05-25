Синоптики Татарстана ожидают потепления в ближайшие пять дней

Гидрометцентр РТ прогнозирует существенное потепление в ближайшие дни. Уже в среду температура воздуха в Татарстане может достигнуть +30°С.

Во вторник, 26 мая, метеорологи не ждут существенных осадков. Воздух же днем прогреется до 18—23 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

На следующий день на погоду в Татарстане будет влиять южный циклон. Ночью прогнозируются дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозами и сильным ветром до 15—20 м/с. Днем осадки возможны местами. Температура днем составит от +20°С до +25°С, а в восточных районах повысится и до +30°С.

В четверг днем ожидается от +18°С до +23°С. 29 и 30 мая в республике под влиянием антициклона ожидается теплая сухая погода. Предварительный прогноз: 22—27 градусов тепла.