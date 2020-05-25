Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей

12 тяжелобольных детей из Татарстана получили деньги на лечение в рамках благотворительного марафона «Рамазан — месяц добрых дел» Духовного управления мусульман РТ. Собранные средства направлены на помощь детям с такими диагнозами, как ДЦП, гипертензионно-гидроцефальный синдром, киста сосудистого сплетения и другие.

Как сообщил директор благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ Булат Марданов на сегодняшнем брифинге, посвященном итогам Рамазана в республике, на их лечение верующие собрали 720 тысяч рублей. За 30 дней священного месяца благотворительному фонду «Закят» и муфтияту удалось привлечь средства на лечение тяжелобольных детей, на оказание продовольственной помощи малоимущим семьям, на восстановление мечети и т. д.

Кроме того, как сообщало «Реальное время», 1 млн рублей собрали на восстановление сгоревшей мечети в селе Старый Каразирек Ютазинского района. Из них через БФ «Закят» мусульмане перечислили 750 тысяч рублей.