В Казани от проспекта Универсиады до Кремля появится «зеленая волна»

В Казани появится «зеленая волна» от проспекта Универсиады до Кремля.

Эта концепция создана для улучшения транспортной обстановки и исключения заторов в часы пик по проспекту Универсиады, улицам Тихомирнова, Профсоюзной и Ташаяк. Сейчас в столице Татарстана проектируют новые адаптивные светофоры для реализации проекта.



Так, до конца этого года планируется изменить конфигурацию перекрестков улиц Бутлерова — Тихомирнова и Баумана — Право-Булачной, сообщили в мэрии Казани.

Всего в Казани на дорожные работы выделили 7,5 млрд рублей. Из них 1,9 млрд направят на ремонт объектов улично-дорожной сети,1,3 млрд — на проектирование, строительство и реконструкцию новых объектов.



В прошлом году в столице Татарстана возле центра семьи «Казан» появился первый в России модернизированный перекресток с применением цифровых технологий. Он оснащен голосовой системой оповещения пешеходов, лазерной стоп-линией и другими технологиями.

