В Казани развернут новый госпиталь для больных коронавирусом

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал сегодня во время городского штаба по борьбе с коронавирусом, что в ближайшее время в Казани планируется подготовить больницу №16 для лечения пациентов с COVID-19.

Он также сообщил о том, что тяжелых пациентов пневмонией удается эффективно лечить.

«Централизовали все пневмонии в центральном округе — а это 50% населения республики. Такая централизация в медицинских организациях пациентов с подозрением на пневмонию или диагнозом «пневмония» позволила повысить эффективность лечения. В апреле этого года смертность от пневмонии снизилась по сравнению с апрелем 2018 и 2019 годов», — подчеркнул Жаворонков.

Ранее казанский врач рассказал, как идет лечение тяжелых больных с коронавирусом.

