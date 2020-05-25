В Казани скончалась заслуженный деятель культуры Стелла Писарева

В Казани на 96-м году жизни скончалась заслуженный деятель культуры Стелла Писарева. Об этом сообщила ее внучка Татьяна Гордина в соцсетях.

По ее словам, женщина не перенесла смерти своего сына, профессора-онколога, барда Владимира Муравьева, который умер чуть больше года назад.

Стелла Писарева родилась 28 февраля 1925 года на Украине. В Казань она попала в 1941 году в числе эвакуированных. Писарева окончила Казанский университет, позже работала в музее Горького и в Государственном музее РТ. Также она основала и была первым директором музея истории КГУ. Стелла Владимировна организовала десятки выставок и масштабных экспозиций в музеях Челнов, Арска, Чебоксар, Москвы.



В феврале женщина отметила 95-летие. Свой юбилей она встречала в кругу друзей и коллег в музее Горького. Тогда Писарева рассказывала, что в ее планах — написать книгу-автобиографию о своей работе и судьбе.

