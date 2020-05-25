В Госдуме предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Депутаты фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, согласно которому право на повышенную фиксированную выплату к пенсии появляется после 75 лет, а не 80.

Сейчас граждане, достигшие 80 лет, получают повышение к страховой пенсии по старости в размере 100% фиксированной выплаты. Новые поправки предлагают понизить возраст до 75 лет.

Авторы законопроекта отмечают, что ВОЗ относит лиц, достигших 75 лет, к лицам старческого возраста. Также они обратили внимание на то, что «практически все лица, достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания».

Помимо этого, в тексте подчеркивается, что размер пенсии, получаемых 75-летними россиянами, достигает или превышает размер прожиточного минимума, однако этого недостаточно для удовлетворения потребностей, связанных с возрастом.

В пояснительной записке к документу авторы не указали ни источники финансирования, ни размер необходимых ассигнований. По их мнению, сейчас накоплены финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на повышение пенсии лицам старше 75 лет, пишет ТАСС.

В мае Минтруд РФ предложил изменения в законодательство, согласно которым срок выплат пенсии может увеличиться на полгода. Накопленная сумма может быть растянута на шесть месяцев, таким образом, ежемесячные выплаты могут уменьшиться.