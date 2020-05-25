Россияне отправились на биржу: число инвесторов выросло в 2,6 раза

С декабря 2018 года по настоящий момент на ММВБ (Московской межбанковской валютной бирже) произошел лавинообразный рост числа зарегистрированных клиентов. За последние 15 месяцев их количество выросло в 2,6 раза, составив к апрелю нынешнего года уже почти 8 миллионов. Стремительный рост начался в феврале прошлого года, за весну 2019 года число участников выросло на 1 миллион — с 2,9 до 3,9 миллиона. К октябрю их количество уже достигло 5 млн, к концу года — 6 миллионов. За 2020 год ММВБ пополнилась еще 2 миллионами клиентов.

При этом большая их часть — физические лица. Из более 8 млн зарегистрированных клиентов — лишь 26 тыс. лица юридические, 20 тыс. — иностранцы (физические и юридические нерезиденты). Клиентов, передавших свои средства в доверительное управление, — лишь 76,5 тысячи. То есть если число физических зарегистрированных клиентов на ММВБ с января прошлого года выросло в 2,5 раза, то число иностранных физических лиц — лишь в 1,4 раза, а счетов в доверительном управлении — в 1,6 раза.



Вадим Ложкин, директор филиала компании «Открытие Брокер» в Казани, объяснил «Реальному времени», что текущий значительный приток клиентов на финансовый рынок в первую очередь связан с процессом снижения ключевой ставки ЦБ РФ, что и отразилось прямо на доходности банковских депозитов, которые, как следствие, тоже снизились. Это и заставило граждан искать новые, более высокодоходные способы сохранения и приумножения своих накоплений.

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