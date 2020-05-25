Глава Елабужского района похвастался строящейся перед школой стоянкой

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Глава Елабужского района РТ Рустем Нуриев показал в Instagram будущую стоянку недалеко от строящейся полилингвальной школы.

Он рассказал, что эта парковка будет рассчитана только на родителей школьников. На ночь же ее планируется закрывать, написал чиновник.

«Отмечу, что стоянка рассчитана только для подвоза и высадки детей в школу и детский сад, на ночь она будет закрываться», — говорится в его посте.

Нуриев сообщил, что участок принадлежал Госжилфонду РТ и муниципальным властям пришлось обменять его на другой. Финансирование строительства поддержал президент РТ Рустам Минниханов.