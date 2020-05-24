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В Татарстане пьяный водитель въехал в станцию техобслуживания

20:13, 24.05.2020
В Татарстане пьяный водитель въехал в станцию техобслуживания

В Высокогорском районе Татарстана водитель Chevrolet Niva попал в ДТП. Он врезался в здание станции техобслуживания, после чего автомобиль отбросило в кювет.

Водителя и пассажира зажало в салоне, передает «Татар-информ». Оба они находились в состоянии опьянения.

После того как спасатели вызволили мужчин, их доставили в казанскую горбольницу №7.

За прошлые выходные в Татарстане за нарушение ПДД привлекли к ответственности почти две тысячи человек. Из них в состоянии опьянения попались 28 автомобилистов.

Происшествия Татарстан
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