В Севастополе хотят обязать всех туристов сдавать платные тесты на коронавирус при въезде

Севастополь планирует ввести тестирование на коронавирус для всех туристов. Об этом в эфире «Вести. Севастополь» сообщил врио главы города Михаил Развозжаев.

По его словам, других способов контролировать ситуацию с распространением коронавируса он не видит. «Те, кто планирует приехать, должны понимать, что они понесут дополнительные расходы на въездное тестирование», — сказал Развозжаев.

Он объяснил, что бесплатное тестирование для туристов Севастополь организовать не сможет.

Развозжаев полагает, что начать курортный сезон можно будет не раньше середины июня. Принимать туристов будут, но с ограничениями, с особым режимом работы пляжей, музеев и пр.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с людей, которые «бесцельно» приезжают в республику, будут брать деньги за проживание в обсерваторе.