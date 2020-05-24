Замминистра образования рассказал, когда завершится зачисление в вузы

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Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев рассказал, как будет проходить зачисление в вузы после ЕГЭ и сколько дополнительных бюджетных мест выделено университетам и институтам.

Абитуриенты будут приниматься в вузы по итогам двух волн ЕГЭ, в августе, рассказал замминистра.

«Пока мы предполагаем по обычной формуле, то есть первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, особые права, потом приказ на зачисление 80% абитуриентов и, наконец, последний приказ, когда зачисляются оставшиеся», — пояснил чиновник в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он добавил, что в этом году правительство предоставит вузам дополнительно около 30 тысяч бюджетных мест.