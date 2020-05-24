Выживший после ИВЛ пациент с COVID-19 рассказал, как протекала болезнь

Журналист Антон Красовский снял новый выпуск для своего цикла передач на RT о ситуации с пандемией коронавируса в России. Он посвятил эту программу пациентам, выжившим несмотря на тяжелые осложнения, из-за которых их пришлось подключать к аппаратам ИВЛ.

Сорокатрехлетний Валерий рассказал, что температура поднялась у него около 27 апреля. Постепенно ему становилось все труднее дышать. Заболевший попал в больницу 5 мая и уже на следующий день был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На ИВЛ он провел 13 дней и признался, что это было тяжело.

Он согласился, что не верил в опасность коронавируса. (Видео 18+)