Сергей Галицкий прокомментировал призывы выдвинуть его на пост губернатора Кубани
Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий прокомментировал призывы выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора Кубани. Он заявил, что у него нет планов заниматься политической деятельностью.
Предложение выбрать Галицкого губернатором было размещено в телеграм-канале «Проголосуй за Галицкого». Его инициаторы призвали жителей Кубани поддержать кандидатуру Галицкого, тем самым побудив его принять участие в выборах, пишет «Югополис».
Галицкий сообщил, что если раньше он просто игнорировал подобные призывы, то сейчас, в это сложное время, они вызывают у него протест. «Я настоятельно прошу прекратить использовать мою фамилию в политических целях. Люди, которые это делают, поступают безответственно и деструктивно», — сказал бизнесмен.
Он предложил поддержать на выборах действующего губернатора.
В 2018 году Сергей Галицкий продал свою долю «Магнита» ВТБ. Позже он подробно рассказал о причинах своего ухода.
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