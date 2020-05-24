Сергей Галицкий прокомментировал призывы выдвинуть его на пост губернатора Кубани

Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий прокомментировал призывы выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора Кубани. Он заявил, что у него нет планов заниматься политической деятельностью.

Предложение выбрать Галицкого губернатором было размещено в телеграм-канале «Проголосуй за Галицкого». Его инициаторы призвали жителей Кубани поддержать кандидатуру Галицкого, тем самым побудив его принять участие в выборах, пишет «Югополис».

Галицкий сообщил, что если раньше он просто игнорировал подобные призывы, то сейчас, в это сложное время, они вызывают у него протест. «Я настоятельно прошу прекратить использовать мою фамилию в политических целях. Люди, которые это делают, поступают безответственно и деструктивно», — сказал бизнесмен.

Он предложил поддержать на выборах действующего губернатора.

В 2018 году Сергей Галицкий продал свою долю «Магнита» ВТБ. Позже он подробно рассказал о причинах своего ухода.

