В Зеленодольском районе рядом с железной дорогой «табуном» бегают лоси
В Зеленодольском районе рядом с планетарием заметили «табун» лосей. Видео появилось на странице Zelenodolsk Life News в «Инстаграме».
Видео сняли из кабины машиниста поезда. «Лоси бегают табуном вдоль железной дороги в обсерватории!» — гласит подпись.
На видео видно, как четыре лося бегут вдоль железнодорожных путей и сворачивают в частный сектор.
Вчера в Набережных Челнах лоси заплыли к плотине — троих спасли, еще один утонул.
В Казани на днях лосей наблюдали в поселке Салмачи и деревне Куюки.
Происшествия Татарстан
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