В Зеленодольском районе рядом с железной дорогой «табуном» бегают лоси

В Зеленодольском районе рядом с планетарием заметили «табун» лосей. Видео появилось на странице Zelenodolsk Life News в «Инстаграме».

Видео сняли из кабины машиниста поезда. «Лоси бегают табуном вдоль железной дороги в обсерватории!» — гласит подпись.

На видео видно, как четыре лося бегут вдоль железнодорожных путей и сворачивают в частный сектор.

Вчера в Набережных Челнах лоси заплыли к плотине — троих спасли, еще один утонул.



В Казани на днях лосей наблюдали в поселке Салмачи и деревне Куюки.



