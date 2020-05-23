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В Зеленодольском районе рядом с железной дорогой «табуном» бегают лоси

11:14, 23.05.2020
В Зеленодольском районе рядом с железной дорогой «табуном» бегают лоси
Фото: pxhere.com

В Зеленодольском районе рядом с планетарием заметили «табун» лосей. Видео появилось на странице Zelenodolsk Life News в «Инстаграме».

Видео сняли из кабины машиниста поезда. «Лоси бегают табуном вдоль железной дороги в обсерватории!» — гласит подпись.

На видео видно, как четыре лося бегут вдоль железнодорожных путей и сворачивают в частный сектор.

Вчера в Набережных Челнах лоси заплыли к плотине — троих спасли, еще один утонул.

В Казани на днях лосей наблюдали в поселке Салмачи и деревне Куюки.

Происшествия Татарстан
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