Минниханов поручил провести брифинг из-за возникновения новых форм финансового мошенничества

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня на традиционной утренней планерке президент Татарстана Рустам Минниханов из-за активизации мошенников поручил провести брифинг и разъяснить жителям республики, как следует действовать, если кто-то попался на их уловку. Об этом сообщила руководитель пресс-служба президента РТ Лилия Галимова.

Наиболее распространённая форма обмана- это звонки или смс-сообщения от якобы сотрудников банков, которые сообщают о сомнительных операциях со счетом.

Брифинг пройдет 26 мая.В нем примут участие прокурор Татарстан Илдус Нафиков, руководитель УФАС по РТ Айрат Шафигуллин, глава Нацбанка РТ Марат Шарифуллин, начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Тимур Минушев.