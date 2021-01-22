Епифанцева Марина Геннадьевна

Общая информация

Родился 1 февраля 1980 года.

Образование

2004 г. — окончила Татарско-Американский Региональный Институт.

2010 г. — окончила Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева.

Трудовая деятельность

1997-1998 гг. — преподаватель английского языка средняя школа №54, г. Набережные Челны.

2000-2001 гг. — преподаватель английского языка средняя школа №96, г. Казань.

2004-2006 гг. — специалист по маркетингу ООО «Инновационно-производственный Технопарк «Идея-Юго-восток», г. Лениногорск.

2006-2007 гг. — начальник бюро анализа информации внешней экономической деятельности, связей ОАО «Казанский завод синтетического каучука».

2007-2008 гг. — помощник генерального директора ООО «Северстальавто-Елабуга» (ООО «Соллерс-Елабуга»).

2008-2010 гг. — руководитель группы (по новым направлениям) ОАО «Казанский завод синтетического каучука».

2010-2014 гг. — ведущий специалист по развитию производства, ведущий специалист по маркетингу ООО «Ак Барс Металл», г. Набережные Челны.

2014-2015 гг. — специалист по маркетинговым коммуникациям ООО «Румэкс Инструментс», г. Казань.

Января по март 2019, с января по март 2020 — старший преподаватель в Университете управления «ТИСБИ» (по совместительству).

2015-2020 гг. — начальник информационно-аналитического отдела Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.

С июня 2020 г. — заместитель Руководителя Агентства инвестиционного развития РТ.

Награды и звания

Награждена почетной грамотой ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» (2011 г.), благодарностью Национальной Ассоциации агентств и институтов развития (2019 г.), почетной грамотой Агентства инвестиционного развития РТ (2019 г.), благодарностью камбина РТ (2019 г.).

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