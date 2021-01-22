Епифанцева Марина Геннадьевна
Общая информация
Родился 1 февраля 1980 года.
Образование
2004 г. — окончила Татарско-Американский Региональный Институт.
2010 г. — окончила Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева.
Трудовая деятельность
1997-1998 гг. — преподаватель английского языка средняя школа №54, г. Набережные Челны.
2000-2001 гг. — преподаватель английского языка средняя школа №96, г. Казань.
2004-2006 гг. — специалист по маркетингу ООО «Инновационно-производственный Технопарк «Идея-Юго-восток», г. Лениногорск.
2006-2007 гг. — начальник бюро анализа информации внешней экономической деятельности, связей ОАО «Казанский завод синтетического каучука».
2007-2008 гг. — помощник генерального директора ООО «Северстальавто-Елабуга» (ООО «Соллерс-Елабуга»).
2008-2010 гг. — руководитель группы (по новым направлениям) ОАО «Казанский завод синтетического каучука».
2010-2014 гг. — ведущий специалист по развитию производства, ведущий специалист по маркетингу ООО «Ак Барс Металл», г. Набережные Челны.
2014-2015 гг. — специалист по маркетинговым коммуникациям ООО «Румэкс Инструментс», г. Казань.
Января по март 2019, с января по март 2020 — старший преподаватель в Университете управления «ТИСБИ» (по совместительству).
2015-2020 гг. — начальник информационно-аналитического отдела Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.
С июня 2020 г. — заместитель Руководителя Агентства инвестиционного развития РТ.
Награды и звания
Награждена почетной грамотой ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» (2011 г.), благодарностью Национальной Ассоциации агентств и институтов развития (2019 г.), почетной грамотой Агентства инвестиционного развития РТ (2019 г.), благодарностью камбина РТ (2019 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, ул. Агрономическая, 11
- Телефон: (843) 570-40-01
- Email: Marina.Epifanceva@tatar.ru
Дата последнего обновления: 22.01.2021