Правительство Татарстана расширило штат Агентства инвестиционного развития

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о расширении штата Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ с 30 до 40 человек.

Месячный фонд оплаты труда увеличивается с 156 тыс. до 865 тыс. рублей.

Кроме того, согласно документу, глава АИР РТ Талия Минуллина теперь может иметь не двух, а трех заместителей.

Агентство инвестиционного развития РТ было создано в июне 2011 года. Оно занимается привлечением инвестиций в республику, реализацией инвестиционных проектов и т. д.