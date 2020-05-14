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Правительство Татарстана расширило штат Агентства инвестиционного развития

10:07, 14.05.2020
Правительство Татарстана расширило штат Агентства инвестиционного развития
Фото: tida.tatarstan.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о расширении штата Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ с 30 до 40 человек.

Месячный фонд оплаты труда увеличивается с 156 тыс. до 865 тыс. рублей.

Кроме того, согласно документу, глава АИР РТ Талия Минуллина теперь может иметь не двух, а трех заместителей.

Агентство инвестиционного развития РТ было создано в июне 2011 года. Оно занимается привлечением инвестиций в республику, реализацией инвестиционных проектов и т. д.

ОбществоВласть Татарстан
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