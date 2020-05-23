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Появились снимки с пожара в больнице в Зеленодольске

02:24, 23.05.2020
Появились снимки с пожара в больнице в Зеленодольске
Фото: ГУ МЧС по РТ

Татарстанский главк МЧС опубликовал фотографии с места пожара в зеленодольской больнице. На них видно, что даже при небольшой площади возгорания стены и потолок сосудистого центра закоптило от дыма.

В задымленное здание пожарным пришлось забираться через окно.

Напомним, в пятницу вечером произошло возгорание в здании больницы в Зеленодольске. По предварительным данным есть пострадавшие.

ПроисшествияОбществоМедицина Татарстан
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