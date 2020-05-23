Появились снимки с пожара в больнице в Зеленодольске

Фото: ГУ МЧС по РТ

Татарстанский главк МЧС опубликовал фотографии с места пожара в зеленодольской больнице. На них видно, что даже при небольшой площади возгорания стены и потолок сосудистого центра закоптило от дыма.

В задымленное здание пожарным пришлось забираться через окно.

Напомним, в пятницу вечером произошло возгорание в здании больницы в Зеленодольске. По предварительным данным есть пострадавшие.