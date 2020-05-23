Казанский книжный магазин примет участие в музыкальном онлайн-фестивале

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Казанский книжный магазин «Смена» вошел в пятерку независимых книжных магазинов, которые решили организовать благотворительный музыкальный фестиваль для сохранения отрасли.

В их поддержку выступят Борис Гребенщиков, Евгений Федоров (Tequilajazzz), Найк Борзов, Леха Никонов, Вера Полозкова и другие. Среди участников фестиваля есть и казанские музыканты: Harajiev Smokes Virginia.

Кроме «Смены» фестиваль организуют петербургские магазины «Порядок слов» и «Все свободны», московский «Маршак» а также представленный в Екатеринбурге и Перми «Пиотровский».

«Все вырученные средства пойдут на поддержку независимого книжного бизнеса и восстановление после экономических последствий пандемии», — говорится в сообщении.

Фестиваль назначен на воскресенье, 31 мая. Трансляция будет вестись на сайте musicforbooks.ru.