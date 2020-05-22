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ВОЗ отнесла к числу перспективных разрабатываемую в МГУ вакцину от коронавируса

21:40, 22.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ отнесла к числу перспективных разрабатываемую в МГУ вакцину от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывают ученые Московского госуниверситета (МГУ), отнесена к числу перспективных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Биологи МГУ работают над вакциной, которую можно составить на основе вирусов растений. Предположительно она сможет защитить от COVID-19, SARS, MERS, а также коронавирусов летучих мышей, которые еще не перекинулись на человека, передает «РИА Новости».

«Использование вирусов растений для создания современных рекомбинантных вакцин против инфекций человека — это современный и многообещающий подход, в разработке которого МГУ занимает передовые позиции в мировой науке», — заявил ректор университета Виктор Садовничий.

ОбществоМедицина
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