Попова сообщила, когда в России начнется тестирование на иммунитет к коронавирусу

Популяционное исследование на наличие иммунитета начнется в третьей декаде июня. Об этом на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, провести эти исследования в конце июня решено для того, чтобы у людей сформировался иммунитет, который и будут определять, пишет «Интерфакс». Планируется, что исследование охватит 0,5% населения, это в два раза больше, чем количество пострадавших в этой ситуации, отметила Попова.

По ее словам, это тестирование позволит понять, как страна подготовилась к осени. Осенью, с октября по ноябрь, возможна вторая волна заболеваемости коронавирусом.

Голикова заявила, что в мае будет серьезный рост смертности от коронавируса.

