В ФХМР представили сувенирный мяч для ЧМ-2021 в Сыктывкаре

Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) представила сувенирный мяч чемпионата мира — 2021, который планируется провести в Сыктывкаре.



Сувенирный мяч изготовлен в розовом цвете с нанесением логотипа предстоящего чемпионата. В ближайшее время спецмячи будут изготовлены и доставлены в столицу Коми. Дальше вместе с другой сувенирной продукцией они станут доступны для болельщиков в точках продаж.

«Мы посчитали, что такой эксклюзивный сувенир точно будет пользоваться успехом у болельщиков из разных стран. Наши дизайнеры предложили несколько вариантов нанесения. Совместно с производителем пришли к единому оформлению», — рассказал министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

Ожидается, что производством памятных сувениров в виде мяча займется известный предприниматель в мире хоккея с мячом Михаил Илларионов.

Отметим, что в матчах самого турнира будут использованы стандартные мячи, сертифицированные Международной федерацией хоккея с мячом (FIB).