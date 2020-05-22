На Мамадышском тракте Казани загорелся КАМАЗ

На выезде из города на Мамадышском тракте горит грузовик. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

На опубликованном видео огнем объят КАМАЗ. Как сообщили в МЧС по РТ, грузовик загорелся на перекрестке улицы Интернациональной и Мамадышского тракта. При движении у автомобиля загорелась кабина, на тушение подан ствол «Б».

В 12.03 пожар был локализован.

Ранее в Татарстане загорелся автомобиль прямо в поле. Водитель сбежал с места происшествия.