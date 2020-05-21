Более 40 призывников из Татарстана отправились служить в Марий Эл — видео

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Сегодня более 40 призывников из Татарстана отправились для прохождения срочной службы в части ракетных войск стратегического назначения Марий Эл, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Призывной пункт регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами, всем новобранцам меряют температуру. На плацу соблюдается социальная дистанция.

Все призывники также сдали тест на коронавирус, который показал отрицательные результаты. Новобранцы поедут в Марий Эл на поезде, но в отдельном от остальных пассажиров вагоне. По прибытию в воинскую часть они пройдут двухнедельный карантин.

Всего этой весной на воинскую службу отправят 3 тысячи жителей Татарстана.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что в этом году из-за пандемии коронавируса и сложностей с поступлением в вузы военкоматы не будут забирать выпускников школ на службу в армии.

