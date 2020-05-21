Ринат Билялетдинов может возглавить клуб «Долгопрудный», выступающий в ПФЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов может возглавить клуб «Долгопрудный», выступающий в третьем по силе дивизионе России — ПФЛ.

По данным источника, назначение произойдет после слияния клуба с подмосковным «Олимпом», председателем совета директоров которого является экс-вратарь сборной России Владимир Габулов.

«Билялетдинов возглавит команду. Это произойдет в результате объединения двух клубов — «Долгопрудного» и «Олимпа», — приводит слова источника «РИА Новости».

Билялетдинов работал главным тренером «Рубина» с 2014 по 2015 год. В сезоне-2017/18 он возглавлял хабаровский «СКА». В последнее время Билялетдинов трудился на посту главного тренера «Олимпа», с которым после 16 тура шел на 6-й строчке турнирной таблицы ПФЛ.