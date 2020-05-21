У Казанского метрополитена появился поезд метро с защитой от распространения COVID-19

У Казанского метрополитена появился новый поезд метро с защитой от распространения инфекции COVID-19.

Конструкция предусматривает сквозной проход, что помогает легко перемещаться из одного вагона в другой, избегая толкучки. Дополнительно в вагонах установлены системы обеззараживания воздуха.

Кроме этого, в салоне свет меняется в зависимости от времени суток. Так, утром будет включен бодрящий холодный свет, а вечером — расслабляющий теплый. В поезде можно будет зарядить гаджеты, а для маломобильных групп предусмотрены специальные места в головных вагонах.

Сообщается, что состав уже прибыл в Юдино.

Ранее в казанском метро запретили вход пассажирам без масок и перчаток. Людей, которые пытаются пройти без средств индивидуальной защиты, разворачивают сотрудники подземки.

