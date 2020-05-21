Начальник приволжского Ростехнадзора Борис Петров уходит в отставку

Начальник Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров уходит в отставку. Информацию «Реальному времени» подтвердила пресс-секретарь ведомства Алена Стряпчиева. Завтра у Петрова последний рабочий день.

В телеграм-канале «Татарская якудза» пишут, что освободившееся место займет 41-летний Олег Степушенко, занимающий пост замглавы МЧС по Татарстану.

Стряпчиева не стала говорить, кто станет новым руководителем Ростехнадзора. По ее словам, заявление о новом руководителе будет сделано позже.

Петров является главой Приволжского управления Ростехнадзора с 2005 года. До этого, с 2001 года, был министром экологии и природных ресурсов РТ.