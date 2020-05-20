В Казани заметили салют во время режима самоизоляции

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В Казани сегодня вечером в Советском районе города запустили салют. Видео поделились пользователи в соцсетях.

Автор видео поинтересовался, в честь чего в Казани запустили салют. «Свадьбы вроде нельзя ещё проводить, тусовки тоже под запретом», — пишет пользователь.

Напомним, в Казани во время режима самоизоляции прогремел салют в честь Дня Победы. Его транслировали по телеканалам.

Помимо столицы Татарстана, салют запустили еще в 29 городах России, а в Москве дляего проведения задействовали 16 площадок.