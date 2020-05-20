Депутат Госдумы РФ от РТ рассказала о создании судов для трудовых споров спортсменов и тренеров

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Ольга Павлова сообщила, что комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, в котором предлагается передавать индивидуальные трудовые споры профессиональных спортсменов и тренеров для рассмотрения в третейские суды.

«Стало очевидным, что суды общей юрисдикции — как национальные, так и иностранные — не всегда справляются с задачей качественного рассмотрения таких дел», — передает «Татар-информ» ее слова.



Павлова обратила внимание на то, что суды общей юрисдикции не принимают в расчет особенности спортивных правоотношений. На сегодняшний день в ведущих спортивных державах все споры в сфере спорта рассматриваются специализированными арбитражами.

По мнению Павловой, в России тоже должны появиться подобные суды. Также она отметила, что в нашей стране работает большое количество иностранных спортсменов и тренеров.



Ранее сообщалось, что с 12 мая районные и городские суды Татарстана возобновили работу. При этом будут соблюдаться все меры безопасности.

