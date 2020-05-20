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Минниханов озвучил меры социальной поддержки, принятые в Татарстане

18:43, 20.05.2020
Минниханов озвучил меры социальной поддержки, принятые в Татарстане
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил президенту России Владимиру Путину меры социальной поддержки, принятые в республике.

Это:

  • пособие по 10 000 рублей получат 640 377 детей Татарстана от 3 до 16 лет;
  • 27 375 детей от 3 до 7 лет получат ежемесячное пособие по 4 686 рублей;
  • увеличение вдвое ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет коснется 6500 семей республики;
  • федеральные доплаты от 10 до 40 тысяч рублей получат 1006 соцработников;
  • 14 774 уволенных после 1 марта получат пособие по безработице в максимальном объеме по 12 130 рублей. 10 636 человек получат по 3 000 рублей на ребенка с апреля на июнь;
  • бизнес республики включился в оказание помощи социально незащищенным категориям населения. 55 тысяч семей с низкими доходами 4 раза за все это время получат продовольственные наборы, включающие все необходимые продукты. Также поддержку получают 7 тысяч иностранных студентов, которые оказались в условиях резкого падения доходов. Всего будет роздано 227 тысяч проднаборов стоимостью по 1200 рублей каждый.

Численность официально зарегистрированных безработных в республике — 51 768 тысяч человек, 1 января это было 10 903 человека. Отмечается рост в 4,7 раза. Но только 25% из них потеряли работу после 1 марта.

Постепенное снятие ограничений положило начало восстановлению экономики. Например, на 10% за последнюю неделю снизился показатель неполной занятости населения.

ОбществоВласть Татарстан
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