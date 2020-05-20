Роспотребнадзор: любое появление без масок будет расцениваться как создание угрозы

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Роспотребнадзор объяснил, почему в общественные места обязательно носить маску и перчатки.

Как пояснила пресс-служба ведомства, в сегодняшней ситуации распространения COVID-2019 большое значение имеет комплексное проведение санитарно-профилактических мероприятий. И средства защиты относятся к важной профилактической мере «барьерного» типа. Поэтому вход в общественное место предусматривает обязательное ношение масок.

Ношение маски является императивным предписанием — то есть подразумевает безусловное соблюдение, кому оно адресовано. Любое появление в общественном месте без маски будет расцениваться как противоправные действия, направленные на создание угрозы не только собственной безопасности, но и безопасности других людей.

Исходя из этого, отказ в посещении магазинов потребителям без масок и перчаток не может рассматриваться как ущемление прав потребителей, уверяют в ведомстве.



Ранее в Альметьевске местный житель получил трое суток ареста за отказ носить маски и перчатки.