За отказ носить маску и перчатки жителя Татарстана арестовали на трое суток

В Альметьевске мужчину арестовали на трое суток за нахождение на улице без маски и перчаток и неповиновение сотруднику полиции.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, во время рейда правоохранителями был остановлен 30-летний мужчина, который находился на улице без маски и перчаток. Его попросили пройти к патрульному автомобилю, однако он отказался.

В отношении него был составлен протокол о неповиновении сотруднику полиции. Суд отправил нарушителя под арест на трое суток.



Ранее за работу с гражданами без средств защиты к дисциплинарной ответственности привлекли сотрудницу полиции.