Бывший приют для умалишенных в Казани оценили в 100 миллионов

Цена памятника — 100 миллионов

В Казани выставили на продажу малое здание Адмиралтейской конторы, расположенное по адресу: улица Большая Красная, 20/6. Оно было построено в 1774—1776 годах по проекту архитектора Василия Кафтырева. В 2012 году здание, находившееся в плачевном состоянии, было за 2,2 миллиона рублей передано структуре миллиардера Алексея Семина — ASG — инвестиционной группе компаний. Государственно-частное партнерство между мэрией Казани и группой компаний ASG, заключенное 16 февраля 2012 года, подразумевало совместную деятельность по восстановлению и реконструкции исторического центра города. С тех пор памятник истории федерального значения был отреставрирован, в него заселились арендаторы.



Сегодня за трехэтажное (вместе с чердаком) здание просят 99,7 миллиона рублей. Площадь составляет 1 000 квадратных метров. Возведенная более 300 лет назад, постройка сохранила оригинальные фасадные и несущие стены. Арендаторы в здании пока есть: сейчас там «живут» хостел Nice (пока закрыт из-за ограничений по коронавирусу), ресторан Terra Gusto (информация по деятельности в открытом доступе отсутствует) и кафе ОстроWok (работает на доставку и самовывоз).

В агентстве недвижимости «Ключ», которое продает здание, «Реальному времени» затруднились прояснить вопросы, связанные с историческим статусом постройки, но подтвердили, что арендаторы здесь остаются.

Арендаторы в здании пока есть: сейчас там «живут» хостел Nice, ресторан Terra Gusto и кафе ОстроWok. Фото 2gis.com

Юлия Прохорова, управляющий партнер компании «Бизнес Реал», оценила для «Реального времени» перспективы этой покупки:

— Стоимость для центра города адекватная, но при условии того, что арендный поток ей соответствует. Площадь здания — 1000 квадратных метров. По первым прикидкам, чтобы за 10 лет окупить затраты, нужно, чтобы стоимость аренды «квадрата» была не меньше 10 000 рублей. Если же новый собственник задумает сменить арендатора, то перспективы неплохие: спрос от компаний и представительств на центр города достаточно высокий. Тот факт, что здание историческое, конечно, налагает некие ограничения и обязанности по его содержанию, но капремонт в нем уже выполнен и фасад отремонтирован. Значит, новому собственнику нужно будет просто продолжать поддерживать его в адекватном состоянии. А вот перепланировка будет достаточно длительным и сложным процессом в части согласования.

А когда-то там было управление приютами для умалишенных

Несколько построек, объединенных названием «Комплекс Адмиралтейской конторы», — это два здания: большое и малое (как раз последнее и продается). Комплекс является объектом культурного наследия — он поставлен на государственную охрану как памятник градостроительства и архитектуры федерального значения указом президента России еще в феврале 1995 года.

Здания расположены в охранной зоне Казанского Кремля. Точный год постройки — 1774-й. Этот район застраивался в период первого регулярного плана Казани, разработанного Василием Кафтыревым, и предназначался для капитальной застройки каменными домами состоятельных горожан.

По поводу того, действительно ли здесь располагались службы Адмиралтейства, до сих пор есть сомнения у казанских краеведов. Фото Васили Ширшовой

Помимо малого здания, комплекс включает в себя большое здание на улице Карла Маркса, 17, объединяющее пять построек поменьше. В акте государственной историко-культурной экспертизы комплекса от сентября 2016 года отмечается, что после реставрации здания сохраняют свой первоначальный облик, задуманный Кафтыревым. Там же утверждается, что они являются одними из самых старых в Казани.

По поводу того, действительно ли здесь располагались службы Адмиралтейства, до сих пор есть сомнения у казанских краеведов. Два раза — в 1837 и 1880 годах — в этих зданиях находился Приказ общественного призрения, то есть управление приютами для больных и умалишенных, больницами, богадельнями и тюрьмами. С 1880 по 1917 год в комплексе обосновалась земская больница. Следующие пять лет его занимала Первая Казанская рабочая больница. До 1949 года комплекс пустовал, пока его не заняла больница №7 (до 1985 года), а потом — Городской кардиологический диспансер (до 2012 года).

Дарья Пинегина