Министр по делам молодежи Татарстана принял участие в дискуссии о сохранении национальной идентичности молодых

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов принял участие в онлайн-конференции «Сохранение национальной идентичности молодежи: вызовы современности и лучшие социальные практики», которую организовала Автономия татар Москвы.

Участники встречи выясняли, как наладить диалог поколений и сделать все, чтобы избежать этнических конфликтов в будущем, рассмотрели проблемы формирования национальной идентичности, взяв в качестве примера татарскую молодежь в России и других странах.

Помимо этого, в ходе встречи обсуждались социальные практики и новые подходы в работе с молодежью с использованием духовно-просветительских, культурно-образовательных методов и медиаресурсов.

В конференции также приняли участие депутаты Госдумы РФ, представители московского правительства, Федерального агентства по делам национальностей, Федерального агентства по делам молодежи, Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Москвы, лидеры молодежных и национально-культурных объединений России, Финляндии, Португалии, Казахстана и Сирии, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Ранее сообщалось, что сельская молодежь Татарстана получит финансовую поддержку для реализации своих инициатив. Это делается в рамках конкурса социально значимых авторских проектов «Сила села».

