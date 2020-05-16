Молодежь из сел Татарстана получит до 200 тыс. рублей на реализацию своих проектов

Сельская молодежь Татарстана получит финансовую поддержку для реализации своих инициатив в рамках конкурса социально значимых авторских проектов «Сила села».

Сегодня в Министерстве по делам молодежи РТ участники Аграрного молодежного объединения республики представили свои проекты, направленные на решение актуальных проблем села: развитие молодежного предпринимательства, сельского туризма, межнациональных отношений, общественных инициатив по решению социальных проблем и другие.

Победители получат информационную, организационную и финансовую поддержку от 50 до 200 тыс. рублей.

Так, 19 районов республики представили 24 проекта. Так, команда из Балтасинского района презентовала семейный фестиваль «ГаиләФест». Его проведение запланировано в начале августа. На фестивале будет 7 зон: ярмарка продукции местных фермеров, детская зона (игры, конкурсы для детей), зона продажи (магазины), сцена (представление, визитка семей, концертные номера артистов), зона кулинарных мастер-классов, зона творческих мастер-классов, спортивная зона. К организации проекта планируется привлечь 20 волонтеров.

Команда из Высокогорского района представила проект «Авылда Рәхәт» («Хорошо в деревне»). Он представляет собой квест, сюжет которого основан на реальных событиях и поможет обратиться к идентичности. Авторы проекта считают, что таким образом они внесут свой вклад в сохранение истории и культуры села, передает пресс-служба Минмолодежи РТ.