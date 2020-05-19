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На сегодня каждый пятый врач не получил дополнительные выплаты

15:34, 19.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
На сегодня каждый пятый врач не получил дополнительные выплаты
Фото: скриншот

Глава ОНФ Михаил Кузнецов доложил президенту Владимиру Путину о результатах опросов медиков по дополнительным выплатам за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.

Первый этап мониторинга завершился 14 мая. На этот момент подтвердили выплаты 19% опрошенных врачей.

Второй этап мониторинга завершился в понедельник, 18 мая. Количество тех медиков, которые подтвердили выплаты, выросло до 79%.

Таким образом, 21% респондентов пока не получал дополнительных денег за опасные условия работы.

Также Кузнецов сообщил, что, по результатам исследования, только 37% респондентов понимают методику начисления допвыплат. Он предложил провести дополнительные разъяснения для медиков. ОНФ готов включиться в такую работу.

ОбществоВластьМедицина
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