На заводе КАМАЗ коронавирусом заразились 33 сотрудника
В Набережных Челнах на КАМАЗе число сотрудников, заразившихся COVID-19, выросло до 33. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы компании Олега Афанасьева.
По его словам, 22 случая заражения произошли в одном из медицинских центров Набережных Челнов и 11 — через одно из пищевых предприятий.
Как сообщают «Вести КАМАЗа», 16 сотрудников с COVID-19 размещены в госпитале на базе клиники-санатория «Набережные Челны». Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Остальные заболевшие с легкой или бессимптомной формой коронавируса лечатся дома.
Сегодня главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев назвал КАМАЗ очагом распространения коронавируса. Также в число очагов заражения COVID-19 попали горбольница №5 и БСМП.
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