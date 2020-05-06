В режиме самоизоляции: как работают казанские МФЦ

07:00, 06.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 31
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

С 13 апреля, после двухнедельного перерыва, в Татарстане возобновили работу многофункциональные центры, но работают они теперь только по предварительной записи и предоставляют только те услуги, которые нельзя получить в электронном виде. Как именно это происходит — в фоторепортаже «Реального времени».


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