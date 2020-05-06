В режиме самоизоляции: как работают казанские МФЦ

С 13 апреля, после двухнедельного перерыва, в Татарстане возобновили работу многофункциональные центры, но работают они теперь только по предварительной записи и предоставляют только те услуги, которые нельзя получить в электронном виде. Как именно это происходит — в фоторепортаже «Реального времени».