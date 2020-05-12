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В Татарстане МФЦ продолжают прием посетителей по предварительной записи

16:35, 12.05.2020
В Татарстане МФЦ продолжают прием посетителей по предварительной записи
Фото: digital.tatarstan.ru

В Татарстан МФЦ продолжат принимать граждан по предварительной записи.

Так, записаться можно с помощью портала госуслуг РТ или по телефону +7(843)222-06-20.

Отмечается, что граждане могут прийти на прием только в тех случаях, когда для получения необходимой услуги не предусмотрена возможность электронной подачи документов, передает мэрия Казани.

ОбществоВласть Татарстан
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