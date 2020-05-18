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Муфтий Дагестана о коронавирусе: «Можно сказать, что люди сами виноваты. Но это не повод бросать их»

14:41, 18.05.2020 1
Муфтий Дагестана о коронавирусе: «Можно сказать, что люди сами виноваты. Но это не повод бросать их»
Фото: president.tatarstan.ru

Муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдуллаев на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему за помощью из-за «масштаба катастрофы».

«Можно сказать, что люди сами виноваты. Не все серьезно отнеслись. Где-то не проверили до конца, кто-то думал, что пронесет. Но думаю, что халатность людей — не повод бросать их в такой катастрофе. Поэтому я надеюсь на милость Всевышнего и на вашу поддержку для Дагестана. Я отправляю своих помощников в каждый район Дагестана и слышу крики о помощи отовсюду. Мы закрываем долги людей в продуктовых магазинах. Врачи тоже заболели, местами их катастрофически не хватает», — сказал Абдуллаев.

Ранее муфтий Дагестана и его семья вылечились от коронавируса.

Также на совещании Путин попросил мусульман провести Ураза-байрам дома.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:02
    Промывайте рот, нос, глаза слабосолёным раствором воды каждый вечер помимо другой гигиены, любое увлажнение слизистых плохо для вируса.
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