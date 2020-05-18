Два музея Татарстана могут получить отраслевой «Оскар»

Музей археологического дерева «Татарская слободка» в Свияжске и Музей-квартира Николая Лобачевского в КФУ попали в список претендентов на награду «Европейский музей года». Ее называют музейным «Оскаром».

Как пишет «РИА Новости», в список номинантов также попали музей-заповедник «Куликово поле» в Тульской области, Тульский музей оружия, Учемский музей и музей AZ.

Награждение должно было пройти 2 мая, но из-за коронавируса перенесено на неопределенный срок.

Напомним, с сегодняшнего дня в Татарстане разрешили работу музеев и библиотек. Разрешат и экскурсии, но только если в группе будет не больше пяти человек.