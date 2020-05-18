В Сети появилось новое видео ночных вечеринок в Казани

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В центре Казани в эти выходные молодежь собиралась несмотря на запреты, касающиеся массовых мероприятий и рекомендации властей оставаться дома. Молодежь гуляла по ночному городу и веселилась под музыку.

Об этом свидетельствуют посты в социальных сетях.

Накануне появилась информация, о разогнанной вечеринке возле речного порта. Однако на этом видео можно заметить полицейскую «Газель» на заднем плане. Это не мешает молодым людям пританцовывая идти по дороге.

«У ребят все хорошо, все были в масках и перчатках. Будьте проще друзья и отрывайтесь пока молоды», — подписал ролик автор.