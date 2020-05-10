Новости бизнеса

00:06 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Сеть кинотеатров, принадлежащая Александру Мамуту, накопила долги перед киностудиями

23:29, 10.05.2020
Сеть кинотеатров, принадлежащая Александру Мамуту, накопила долги перед киностудиями
Фото: pxhere.com

Объединенная сеть кинотеатров («Синема Парк», «Формула кино», «Кино Окко»), принадлежащая миллиардеру Александру Мамуту, перестала выплачивать долю от кассовых сборов фильмов с января 2020 года. Сумма задолженности не уточняется.

Как журналистам РБК сообщили в пресс-службе «Централ Партнершип», с января по март кинокомпания как дистрибьютор предоставила кинотеатрам 9 фильмов. В том числе «Холоп» (кассовые сборы превысили 3 млрд рублей), «(Не)идеальный мужчина» (520 млн рублей) и «Соник в кино» (635,2 млн рублей).

По словам представителя Национальной медиа группы, за фильмы «Вторжение» и «Лед-2» киносеть должна более 150 млн рублей.

В киносети признают факт задолженности перед дистрибьюторами и продюсерами. Ее представитель обещает, что, как только кинотеатры восстановят работу, с каждым партнером будет составлен индивидуальный график погашения задолженности.

Бизнес
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров