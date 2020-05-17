Ушел из жизни экс-хоккеист «Салавата Юлаева» Гомоляко

Бывший хоккеист и тренер Юрий Гомоляко ушел из жизни на 74-м году жизни, об этом сообщается на сайте челябинского «Трактора».

«Хоккейный клуб «Трактор» выражает свои глубочайшие соболезнования семье, родственникам и друзьям Юрия Петровича», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Причины смерти спортсмена не уточняются.

Гомоляко — уроженец Челябинска, в сезоне 1968/69 он играл за «Звезду» из Чебаркуля в одном звене с Валерием Харламовым и Александром Гусевым.

В 1969 году Гомоляко перешел в уфимский «Салават Юлаев», где провел восемь сезонов. Также спортсмен выступал за челябинский «Восход».

