Белоусов дал новые поручения по поддержке экономики и граждан

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов дал ряд новых поручений Минздраву и Минтруду для оказания мер поддержки граждан и экономики страны в связи с распространением коронавируса.

Так, Минздраву РФ поручено до 18 мая представить предложения по оптимизации, в том числе по сокращению отчетности и проверок медицинских организаций, которые оказывают помощь пациентам с подтвержденным COVID-19 и пациентам с подозрением на эту инфекцию.

Министерству труда и Минфину необходимо предоставить правительству предложения о внесении изменений в законодательство, которые будут предусматривать увеличение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим гражданам, в том числе студентам, в два раза.

Помимо этого, Минтруду, Минэкономразвития и Минфину до 18 мая следует представить комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда, и по допподдержке граждан, находящихся под угрозой увольнения, потерявших работу, в том числе признанных безработными, передает «Интерфакс».



Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики. Подробнее — в материале «Реального времени».

